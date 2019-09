Aantal coffeeshops in regio al jaren stabiel

Zwolle kreeg er één bij, Deventer raakte er één kwijt. Daarmee bleef het aantal coffeeshops in deze regio in 2018 op 23 staan. In 2019 liggen de kaarten wel weer anders.

Dit blijkt uit het rapport ‘Coffeeshops in Nederland’, dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daaruit blijkt dat Nederland 567 coffeeshops telt, verspreid over 102 gemeenten. Sinds de vorige landelijke meting eind 2016 – toen het aantal coffeeshops nog op 573 lag – zijn er 14 coffeeshops verdwenen en acht bijgekomen. Uit het rapport blijkt dat ook in 2019 de stabilisatie van het aantal coffeeshops doorzet: in maart 2019 is het aantal coffeeshops iets gestegen naar 570.

Apeldoorn

In deze regio is het aantal coffeeshops al jaren vrij stabiel. Tien gemeenten hebben er één of meerdere binnen de grenzen. Apeldoorn spant de kroon met vijf coffeeshops. Dit aantal is sinds 2013 niet veranderd. Voordien waren het er drie in Apeldoorn. Zwolle telde volgens het rapport in 2018 eveneens vijf coffeeshops. Ten opzichte van 2017 kwam er één bij. Dat cijfer is in 2019 alweer achterhaald, want coffeeshop Het Binnenhof heeft onlangs de deur gesloten, waarmee het totaal anno nu weer vier is. In Zwolle is vergunningstechnisch wel ruimte voor vijf coffeeshops.

Deventer

In Deventer konden liefhebbers in 2018 terecht in drie shops. Voorheen waren dat er vier. Coffeeshop De Kikker sloot de deuren. Op de vrijgekomen vergunning ontstond een ware stormloop van ondernemers, die er wel brood in zagen. Uiteindelijk opende vorige maand coffeeshop 't Ankertje op deze plek aan de rand van het centrum, waarmee het totaal in Deventer op dit moment weer vier is.

Lelystad

Verder beschikt Zutphen al jaren over drie coffeeshops, telt Meppel er twee en beschikt provinciehoofdstad Lelystad over één verkooppunt voor wiet. Andere gemeenten in deze regio die één coffeeshop hebben zijn Harderwijk, Hardenberg, Steenwijkerland en Kampen.