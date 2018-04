Aantal gevallen openlijk geweld in Deventer neemt fors toe

Grote impact

Waar de politie volgens hem op afgerekend moet worden, is hoeveel ze vervolgens oplost. ,,Het gaat erom hoe we achteraf acteren, wat dat betreft zijn we net de brandweer.'' Dat gaat volgens de politiechef in Deventer behoorlijk. ,,Zo'n 70 procent van de zaken lossen we op.'' Daarbij is het voordeel dat er vaak veel getuigen zijn, omdat het in de openbaarheid gebeurd. ,,Vaak gaan al heel snel namen rond.''