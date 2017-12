Aanvraag voor vierde coffeeshop in Deventer ingediend

Video Deventer docenten laten zich horen op Brink

12 december Ruim honderd leerkrachten uit het basisonderwijs hebben dinsdagochtend actie gevoerd in de binnenstad van Deventer. Vandaag is de landelijke stakingsdag, maar anders dan de voorgaande keer in oktober, is er geen landelijke manifestatie. De juffen en meesters wilden echter niet onzichtbaar blijven vandaag, dus marcheren ze al zingend door de straten van Deventer.