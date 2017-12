Ab (69) bakt oliebollen voor de clubkas: 'In de AD-test zou ik in de top staan'

Dat oliebollen bakken doet Ab van Buuren allemaal voor zijn club. Afgelopen jaar nog, haalde de vereniging er dik 2.500 euro mee binnen. ,,Voor een kleine vereniging als de onze een heel bedrag'', zegt Piebe Zwier, die de oliebollenverkoop voor de Deventer Scheidsrechters Vereniging coördineert. Zelf bakt hij deze zaterdag ook mee. ,,Het is niet zo dat ons voortbestaan ervan afhangt, maar met dat geld kun je wat extra's doen. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een dure draadloze headset kunnen kopen, waarmee goede presentaties in de zaal kunnen worden gegeven.''



Terug naar de oliebol. Ab van Buuren weet precies hoe hij een goede bol moet bakken. Niet zo vreemd; hij zat vroeger in het vak. Op enige bescheidenheid kun je hem niet betrappen. Vol overtuiging: ,,Ik durf te zeggen: ik had wel met de test van het AD mee willen doen. Dan was ik zeker in de top-10 geëindigd. Misschien zelfs wel op de eerste plaats.''