Achter deze voordeur in Deventer schuilt een bijzonder oorlogsverhaal: ‘Hierbinnen was angst’

Het is hoe dan ook een gedenkwaardige middag. Een van de Joodse overlevenden woont nu in Israël en spreekt via een beeldverbinding. Dat doet hij voor een handjevol bezoekers. Op meerdere plekken in Nederland zetten de huidige bewoners van voormalige onderduikadressen de deur open voor geïnteresseerden. Zo ook in Deventer. Aan de J.P. Sweelinckstraat 11 woont sinds 2016 de familie Westers. Oscar Westers verdiepte zich in de historie van zijn huis.