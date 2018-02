Achtereekte-tompouces zijn nu al goud in Lettele

Lettele is trots op Achtereekte, en niet zo'n beetje ook. Lipholt laat voor zaterdag dan ook de televisie in de winkel zetten, want ook tijdens de race is zijn supermarkt gewoon open. Al verwacht hij niet veel volk. ,,Het hele dorp zal wel uitgestorven zijn, geen kip op straat, net als vroeger, toen het Nederlands Elftal nog goed was. We hebben er zin in.''