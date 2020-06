Achtervolging na inbraak eindigt voor vluchter in gestolen auto met crash en aanhouding in Diepenveen

De politie was op zoek naar een voertuig na een tip over een man die in een schuur in Bathmen had ingebroken. In Schalkhaar troffen agenten het voertuig. De bestuurder negeerde het stopteken echter, waarna een achtervolging ontstond. Die eindigde in Diepenveen toen de vluchter de macht over het stuur verloor en de auto in de bosjes op de kruising van de Oranjelaan en de Molenweg parkeerde.