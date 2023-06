Acteur Tim (58) uit de Club van Sinterklaas moet cel in voor misbruik minderjarige fan uit Deventer

Tim de Z., een van de acteurs uit De Club van Sinterklaas, boekte vorig jaar een hotelkamer in Deventer om af te spreken met een minderjarige fan. Zij stuurde hem in de periode daarvoor seksueel getinte foto’s en filmpjes, volgens het OM nadat de acteur haar daartoe had verleid. Dat komt de 58-jarige Amsterdammer nu duur te staan.