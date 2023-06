Acteur uit De Club van Sinterklaas bekent misbruik van fan (17) na arrestatie in Deventer

Vrouw uit Deventer levensge­vaar­lijk gewond door aanval huisgenoot, toch spreekt ze van ‘tragisch ongeluk’

Een jonge vrouw in Deventer is vorig jaar door een huisgenoot uit het niets met een mes aangevallen en zwaar gewond geraakt in haar buik en bovenlichaam. Toch meldt ze in haar slachtofferverklaring dat het ‘een tragisch ongeluk’ is geweest met alleen maar verliezers.