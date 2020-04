Actie helpt 115 eenzame ouderen in Deventer en Zutphen aan tablet, ook GA Eagles doet mee

Bedrijven en particulieren kunnen voor 299 euro een tablet aanschaffen. Die gaat naar eenzame ouderen, die het hulpmiddel zelf niet kunnen betalen. Eén van de partijen in de regio die tablets voor een oudere heeft geadopteerd is Go Ahead Eagles; de club nam twee stuks af. Ook de Supportersvereniging van GA Eagles nam twee tablets af.

Zutphen

Gerritsen, inwoner van Deventer en ondernemer in Zutphen, hoopt dat er minimaal 200 tablets worden ‘geadopteerd’. Gerritsen: ,,We blijven er vol voor gaan. Na het artikel vorige week bij jullie in de Stentor is het ook landelijk opgepakt. We zijn op Radio538 geweest. Van de week hebben met een aantal mensen een belpanel gevormd om bedrijven en organisaties af te bellen. Je merkt wel dat een aantal bedrijven zelf ook worstelt om door de coronacrisis te komen. We hebben de actie ook bij particulieren onder de aandacht gebracht. Je ziet initiatieven ontstaan onder familieleden of vrienden, die elk een tientje of groter bedrag inleggen. Zodat ze gezamenlijk een tablet kunnen aanschaffen.’’