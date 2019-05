Actie om 65 jaar oude muziektent van Terwolde te redden

,,Ik weet nog dat we als kinderen veel bij de muziektent speelden. Het is een van de kenmerken van het dorp Terwolde”, zegt Connie van Mourik. Ze heeft samen met plaatsgenoot Jos Bosch een sponsoractie opgezet om de muziektent in het centrum van het dorp te behouden. ,,In 1955 is de muziektent gebouwd, hoe mooi is het als hij 65 jaar later een tweede leven krijgt.”

Zo florissant de muziektent er toen bij stond, zo bouwvallig begint het gemeentelijk monument nu te raken. ,,Het belangrijkst zijn de pilaren, die zijn nog van asbest. Ze moeten vervangen worden door ander materiaal, metaal bijvoorbeeld”, legt Van Mourik uit. ,,Verder brokkelt er cement af en moeten de muurtjes gereinigd worden. Tot slot heeft ook het dak zijn beste tijd gehad. Deze is aan vervanging toe.” Daar moet volgens Van Mourik en Bosch niet te veel tijd meer overheen gaan. ,,Het zou mooi zijn als we eind dit jaar nog kunnen beginnen met de eerste restauratiewerkzaamheden. Vervolgens moeten we wel in één keer de klus kunnen klaren”, zegt Van Mourik. ,,Het zou een goed gevoel geven wanneer die steigers er eenmaal staan. Dan is het in ieder geval duidelijk dat eraan gewerkt wordt.”

Rekensom

De tweekoppige projectgroep vergadert elke week over nieuwe initiatieven die geld in het laatje kunnen brengen. Een rekensom brengt het tweetal namelijk op een gewenst eindbedrag van 50.000 euro om het gehele plan uit te voeren. ,,Het officiële startschot was in november tijdens de Mega Muziek Marathon. De opbrengst was voor de renovatie van de muziektent. Daarnaast verkopen wij voor vijf euro ‘steentjes’ voor aan de sleutelhanger. Het is natuurlijk de bedoeling dat iedere Terwoldenaar straks met een steentje rondloopt en zo letterlijk zijn steentje bijdraagt. Tot slot komt er in juni een diner in en rond de molen, waarvan ook de opbrengst naar de renovatie gaat. Dat is zeker niet de laatste actie”, kondigen de initiatiefnemers aan.

Het ophalen van geld voor de grote opknapbeurt van de muziektent kent volgens het duo een mooie bijkomstigheid. ,,We zien dat deze actie het dorp Terwolde verbindt. Steeds meer mensen lopen met een steentje aan hun sleutelhanger. Zo laten ze niet alleen zien dat ze dit voor de muziektent over hebben, maar ook voor Terwolde.”