Actie voor doodzieke Timothy (7)

videoDe kartonnen doosjes bij de kassa's van de Albert Heijn op het Andriessenplein in Deventer trekken de aandacht. Rood en vierkant, met een gleuf bovenin. Op de zijkant een vrolijke foto van een jongetje van 7. Aan de andere kant het trieste verhaal van Timothy Witpeerd en hoe hij lijdt aan een ongeneselijke vorm van hersenkanker. Timothy's levensverwachting is minder dan een jaar, tenzij de dure behandeling in Mexico aanslaat.

Alike Röthengatter uit Deventer heeft zich het lot van de jongen aangetrokken: ,,Timothy is het zoontje van een collega van me. Wij werken allebei voor Zicht Adviseurs. Ikzelf in Apeldoorn, hij in Weert. In september kreeg mijn collega te horen dat zijn zoontje ongeneselijk ziek is. Het enige wat hem misschien helpt is een hele dure behandeling in Mexico. Daarvoor is 250.000 euro nodig. De zorgverzekering vergoedt de behandeling niet. Daarom zijn wij als collega's acties gestart om geld bij elkaar te brengen."

,,Ik heb zelf een zoontje van 7, Jens. Dan komt zoiets helemaal dichtbij. Samen met Jens heb ik deze doosjes gemaakt en bij de kassa's geplaatst van de Albert Heijn op het Andriessenplein."

,,Ik was naar hen toegegaan, omdat bij de plek waar je lege flessen kunt inleveren een pot hangt, waarin mensen hun statiegeldbonnetjes in kunnen deponeren. De opbrengst gaat naar een goed doel. Ik vroeg of ik daar een actie mocht starten voor Timothy, maar het zou tot september duren voor ik aan de beurt was. En dat zou voor Timothy te laat zijn." Van Albert Heijn mocht ze de doosjes daarom nu al bij alle kassa's neerzetten.

Agressief

Timothy lijdt aan een hele agressieve vorm van hersenstamkanker, Ponsglioom, internationaal bekend onder de afkorting DIPG. In het academisch ziekenhuis van Nijmegen onderging hij een bestraling, maar echt iets voor hem doen konden de artsen niet. Zijn levensverwachting is minder dan een jaar.

Het enige dat enige kans op overleving geeft is een behandeling die uitgevoerd wordt in Mexico, in een kliniek in Monterry. Vanuit de hele wereld trekken ouders met kinderen daarnaartoe in de hoop op genezing. Bij enkele kinderen stopt de groei van de tumor door de speciale behandeling. Bij andere niet.

De behandeling kost veel geld, 25.000 euro per keer. Een kind kan tien behandelingen nodig hebben. Timothy ontving daar gisteren zijn eerste behandeling, over zeventien dagen waarschijnlijk zijn tweede. Het advieskantoor waar de vader van Timothy voor werkt stond garant voor de eerste behandeling, waardoor de familie alvast kon vertrekken naar Mexico. Röthengatter: ,,Maar het potje raakt leeg. Dus alle hulp is welkom".

Doneren

De actie bij de Albert Heijn in Deventer heeft in een week al 270 euro opgeleverd. De doosjes blijven nog wel even staan. Wie op een andere manier wil bijdragen kan dat doen via de pagina Doneeractie.nl/Help Timothy genezen. Inmiddels is al meer dan € 24.000 euro ingezameld. Ook op de speciale Facebookpagina staat een bankrekeningnummer, waarop geld kan worden gestort.

Volledig scherm Detail van foto van Timothy (7) die lijdt aan een ongeneselijke en agressieve vorm van hersenkanker. © Facebookpagina help Timothy