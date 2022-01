Actiegroep verliest rechtszaak: tien bomen in Deventer binnenstad mogen gekapt worden

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal besmettin­gen loopt weer op, maar beeld vertekend na storing

Op de coronakaart van Oost Nederland is het aantal besmettingen ten opzichte van gisteren flink opgelopen. Dat is niet vreemd, want door een storing waren de aantallen gisteren verre van compleet. Er is dus sprake van een inhaalslag, waardoor de cijfers zich lastig laten duiden.

19 januari