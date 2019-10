Actiegroep vóór Zwarte Piet voelt zich genegeerd in Deventer: nieuw protest bij provinciehuis Zwolle

VideoVoorstanders van Zwarte Piet gaan op woensdag 13 november bij het provinciehuis in Zwolle protesteren tegen de mogelijke veranderingen van het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas. Deze stap volgt nadat een actie in Deventer gisteren te weinig resultaat opleverde. Dat laten de actiegroep ‘Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer’ en de PVV Overijssel weten in een gezamenlijke verklaring.

Woensdagavond protesteerde een groep van ruim honderd demonstranten bij het stadhuis in Deventer, waar de kwestie rond Zwarte Piet in de gemeenteraad kort, maar niet inhoudelijk, werd besproken. De initiatiefnemers van deze protestactie betreuren dat de gemeenteraad niet in debat ging over de zaak en dat de optie om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen nog steeds op tafel ligt.

Zwarte Pietenprotest

De groep ‘Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas in Deventer’ kondigt nu een grotere actie aan op woensdag 13 november bij het provinciehuis. Op die dag wordt er namelijk op provinciaal niveau over de kwestie gesproken. De PVV in Overijssel heeft alvast aangekondigd tijdens die vergadering een motie in te dienen die ervoor moet zorgen dat aan het uiterlijk van Zwarte Piet niks gewijzigd zal worden. De partij stelde eerder al dat de provincie zou moeten ingrijpen in Deventer om Zwarte Piet zwart te laten blijven.

De acties in Deventer kwamen op gang nadat burgemeester Ron König liet weten dat minstens eenderde van alle pieten tijdens de intocht in Deventer roetveegpiet zouden moeten zijn. Mocht dit niet zijn geregeld, dan dreigde de gemeente de subsidie voor de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie in te trekken. Vorige week werd echter duidelijk dat die eis voor verplichte roetveegpieten van tafel is. Hoe Piet er nu uit zal gaan zien in Deventer, is overigens nog niet duidelijk.

Onaanvaardbaar