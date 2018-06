De Zwolse hiphop-act DFG, urban singer-songwriter Freez en het Deventer geluidsfenomeen Symphony of Fire gaan samenwerken met De Nieuwe Oost, het onbegrensde productiehuis voor talentontwikkeling in Oost-Nederland. Onbegrensd omdat ook Joe Goes Hunting uit Rotterdam een zetje in de goede richting gaat krijgen.

De vier acts zijn gescout en geselecteerd door Junte Uiterwijk, beter bekend als rapper Sticks van hiphopcollectief Opgezwolle en toetsenist/gitarist Rocco Hueting van rockgroep De Staat. De twee zijn de nieuwe curatoren van De Nieuwe Oost.

Deventenaar Uwe Dobberstein is dolgelukkig met de samenwerking. ,,Misschien kunnen we dan nu verder komen, doordat ze ons helpen bij waar we niet goed in zijn: marketing.'' De act Symphony of Fire die hij samen met Peter de Man maakt is lastig te vatten. Het is een explosie van theatrale muziek en vuur, met als onderdeel bijvoorbeeld zijn brullende V12-motor Rosie. ,,Ik ben heel blij dat Rocco onze curator is. En Symphony is natuurlijk niet te vergelijken. Dus ook voor De Nieuwe Oost is dit misschien wel bijzonder.''

Dobberstein, in het dagelijks leven kunstsmid, ontwikkelt samen met De Man alle instrumentaria zelf, zoals bijvoorbeeld een bliksemmachine. ,,Nu zijn we bezig met een vuurorgel. En ja, het geluid wordt gemaakt door vuur. Binnenkort gaan we naar een festival in Berlijn. Iedereen vindt het leuk. Maar nu moeten we er nog wat mee gaan verdienen. Want ik kom te weinig toe aan de ontwikkeling van Symphony. Ik zal ook moeten eten, dus werk gewoon als smid.''

Popklimaat

De vier acts gaan met De Nieuwe Oost een uitgebreid talentontwikkelingstraject in. ,,We zijn blij dat onze curatoren zulke bijzondere acts hebben uitgekozen'', zegt Eve Hopkins, artistiek directeur van De Nieuwe Oost. ,,En het is goed dat deze acts allemaal heel verschillend zijn maar vooral ook heel hoogstaand, grensverleggend en fanatiek muziek maken; dat is tekenend voor het popklimaat in Oost-Nederland.’'

De Nieuwe Oost helpt alle vier acts een zelfstandige beroepspraktijk als maker/muzikant op te bouwen. De acts krijgen van het productiehuis de ruimte om te experimenteren en vernieuwing op te zoeken. Over langere termijn wordt gewerkt aan optredens, releases, voorstellingen, co-producties en andere creatieve uitingen. De muzikanten worden artistiek gecoacht maar ook bijgestaan in hun zakelijke bedrijfsvoering en marketing.

Freez

De Zwolse zanger, rapper en songschrijver Deniz, alias Freez, is benaderd door Sticks. ‘Freez heeft een hiphop-achtergrond, maar schrijft tegelijkertijd onaards mooie subtiele liedjes vol donkere, soulvolle romantiek.’ Hij is een graag geziene gast bij o.a. Rico & Sticks, Typhoon en Spinvis en stond al meermaals voor een volle Ziggodome en Heineken Music Hall. Nu koerst Freez af op een nieuw album waarop hij zijn geheel eigen sound laat horen.

DFG

DFG zijn de Zwolse rappers Rapid, Nester, Spegt, Zero en Maki, plus producer Guapgod. Eerder maakten ze een aantal tracks en video’s en ook deden ze mee aan het Encore Freshmen-project. Sticks: ‘Enorm getalenteerde gasten, zowel als rappers maar ook met hun beats en video’s.’ Het collectief doet dit jaar mee aan de Popronde en wil zich de komende tijd artistiek verdiepen en werken aan nieuw materiaal en een nieuwe live-show.

Symphony of Fire

Symphony of Fire uit Deventer is een overdonderende live-act die met gasexplosies, vuur, en bliksemschichten muziek maakt. ‘Een orkest van extreme machines’, zeggen ze zelf. Eerder werkte het duo samen met Binkbeats en Osdorp Posse-rapper Def P. Rocco: ‘Wie nog nooit een V12 motor een saxofoonsolo heeft horen spelen, moet zeker Symphony of Fire checken.’ De act gaat werken aan een nieuwe live-festivalshow met composities van verschillende artiesten als uitgangspunt. .

Jo Goes Hunting

Rocco wil graag werken met Jo Goes Hunting: de band laveert tussen indierock en jazz met oneven ritmes, catchy hooks en maniakale geluidsexplosies. Rocco: ‘Ze zoeken echt de grenzen op, en dat levert telkens weer een volkomen ander geluidsbeeld op. Maar wel met een heel eigen stempel.’ De band gaat bij De Nieuwe Oost experimenteren met nieuwe vormen voor hun live-show, artistieke ontwikkeling en een nieuw album.

Samenwerken