Adelaarshorst domein van voetbalavonturiers: de hang naar rauwe voetbalpassie en romantiek

Eigenlijk moeten we het fenomeen groundhoppen vooral niet zo serieus nemen, zegt Twellonaar Jeroen Heijink als eerste. Maar toch. Als hij zich een afspraak of gebeurtenis moet herinneren, dan is dat vrijwel altijd gekoppeld aan een voetbalwedstrijd. ,,Zo heb ik mijn vriendin leren kennen tijdens het WK 2010. Onvergetelijk.”