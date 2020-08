Adriaan (64) en Jenny (61) hebben de corona-app meteen gedownload, Sunny (20) en Koen (24) wisten niet dat het al kon

Klimaatre­bel­len smeden plannen in Deventer voor september­ac­ties: ‘Ze kunnen best wel heftig zijn’

16 augustus Zo’n twintig klimaatrebellen smeedden zaterdag in de Gasfabriek in Deventer plannen voor een aantal grootscheepse protesten in september. De leden van Extinction Rebellion (XR) noemen de bijeenkomst de Mobilisatiedag voor de zogeheten Septemberrebellie en dat kan er heftig aan toe gaan: wie is bereid zich te laten arresteren en wie niet? Armando van Vlastuin legt uit wat ze van plan zijn.