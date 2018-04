Veel kapers op de kust in Deventer om biblio­theek en Hegius te kopen

8:43 Aan belangstelling geen gebrek voor twee grote panden die de gemeente Deventer in het centrum te koop heeft gezet. Op de bibliotheek aan de Brink is door vijf gegadigden geboden. De vroegere Hegiusschool aan de Nieuwe Markt blijkt nog meer in trek met twaalf biedingen.