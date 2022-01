Adviseurs van de Deventer Corona Helpdesk wachten niet meer tot de telefoon gaat, maar kloppen nu zelf aan

De maat is vol en de portemonnee is leeg, geldt voor veel ondernemers. Toen eind november de coronamaatregelen werden verlengd, begon de Deventer Corona Helpdesk een steunoffensief. De telefoon had roodgloeiend moeten staan, maar de telefoontjes bleven uit. Hulp vragen blijkt lastig, dus kloppen adviseurs nu bij ondernemers aan. ,,Soms is een kop koffie genoeg, soms komt de volledige administratie op tafel.’’