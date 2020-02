Advocaat en rechter tegelijk: deze advocaat uit Deventer gaat het doen

Dinsdag wordt de strafrechtadvocaat van kantoor Damsté in Enschede beëdigd als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Amsterdam. Vanaf dat moment is hij naast advocaat die de lichtste straf voor de grootste boef nastreeft, ook de neutrale rechter die over verdachten moet vonnissen. Hij denkt dat hij er geen moeite mee heeft die knop om te zetten. In maart heeft hij zijn eerste zaken.

Enige met ‘rechterspruik’

Voor zover bekend is Oude Breuil nu de enige advocaat die praktijk voert in Twente die ook ‘de pruik van rechter’ voor zaken in hoger beroep opzet. In Nederland is hij geen unicum: er zijn enkele honderden advocaten die tegelijkertijd jurist in een andere functie zijn en hoogleraren die zo nu en dan bijspringen als raadsheer-plaatsvervanger.