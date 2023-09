Advocaat Louwes wil toch herziening Deventer Moordzaak: ‘Veel nieuw, ontlastend bewijs boven water’

UPDATE | Met video Schalkhaar wordt tureluurs van lekkages: derde leiding­breuk deze zomer

Ondanks de hitte moest een deel van de Pastoorsdijk in Schalkhaar het zondagmiddag zonder leidingwater doen. Een ondergrondse leiding was kapot en de straat stond deels blank. Het was al de derde keer in twee maanden tijd dat dit gebeurde. Toch laat vervanging van de leiding nog wel even op zich wachten.