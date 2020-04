Advocaat uit Deventer: Corona belemmert goede reïntegratie gedetineerden

Deventer Nuran wint Nationale Vrijwilli­gers­prijs en bakt even tussendoor koekjes voor de hele flat

17:03 Supervrijwilliger Nuran, altijd in de weer voor iedereen, kijkt moederziel alleen op de bank naar het filmpje waarin ze via Facebook uitverkoren wordt tot de Nationale Vrijwilliger: de Gouden Venus van Milo. De tegenstelling is hard. Maar tegelijkertijd merkt de Deventerse dat ze juist in deze tijd zelf niet vergeten wordt. Iedereen denkt aan Nuran, zoals ze zelf altijd aan anderen denkt.