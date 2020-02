Afgelaste carnavalsoptocht Wilp-Achterhoek niet alsnog op later moment

UPDATEDe carnavalsoptocht in Wilp-Achterhoek gaat niet door, zo is zondagmorgen besloten. De veiligheid van de bezoekers langs de kant kan niet worden gegarandeerd. Op een later moment wordt de optocht niet ingehaald, zo is inmiddels duidelijk.

Volgens Ronald Pol van de organisatie is het verschuiven naar bijvoorbeeld Carnavalsmaandag of een van de volgende weekenden wel besproken, maar is dat onhaalbaar. ,,Dat is niet meer te organiseren‘’, aldus Pol.

Pol doelt op politie-inzet, vergunningen die weer nodig zijn en inzet van vrijwilligers, waarbij maar de vraag is of iedereen op een ander moment kan. Dat geldt ook voor het publiek. ,,Het is niet anders‘’, zegt Pol. ,,Voor iedereen is het zuur; publiek, de deelnemers aan de optocht, de organisatie. Maar we konden niet anders besluiten vanmorgen vanwege het weer.‘’

Maanden werk

Er zitten groepen bij die maanden aan een carnavalswagen hebben gewerkt. Pol: ,,Ik heb begrepen dat sommige groepen met een carnavalswagen kijken of ze op een later moment nog bij een andere optocht kunnen meedoen. Eentje gaf aan in Angerlo mee te doen.‘’ In die plaats achter Doesburg is traditiegetrouw de Halfvastenoptocht (zondag 15 maart).

Behalve in Wilp-Achterhoek werden ook de optochten in Raalte, Heeten en Nieuw-Heeten in deze regio afgelast.

De beslissing is genomen vanwege de harde windstoten, die later vandaag worden verwacht. Het besluit in Wip-Achterhoek om de optocht af te lassen is genomen door burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst. Pol: ,,Dat is in goed overleg met ons gebeurd. We hebben veelvuldig contact gehad, de burgemeester heeft het besluit genomen en wij staan daar volledig achter.’’ Het carnaval binnen in de feesttent in Wilp-Achterhoek gaat wel door.

Zijwind

De optocht in Wilp-Achterhoek is de grootste in de regio Deventer, met dit keer 78 carnavalswagens en loopgroepen aan de start. Pol: ,,We hebben goed naar de weersverwachtingen gekeken. De optocht gaat op een aantal plekken door open stukken. De wind komt daar dan vol van de zijkant. Met verwachte windstoten van tachtig tot negentig kilometer per uur komt de veiligheid in het geding, zeker met die grote wagens.‘’

De aanhoudende regen maakt de omstandigheden ook vervelend. Pol: ,,Maar dat had nog wel gekund, daar word je alleen nat van.‘’ Het is volgens hem de tweede keer in de historie dat de optocht niet kan doorgaan. ,,Het is begin jaren negentig ook gebeurd, de precieze reden ken ik niet.‘’

Raalte en Heeten

Ook de carnavalsoptocht in Raalte is afgelast vanwege de verwachte windstoten tot honderd kilometer, waar later op de dag rekening mee moeten worden gehouden. Ook de optochten van Heeten en Nieuw Heeten gaan niet door.