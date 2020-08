Afgelaste Deventer Paaskermis wordt in de herfstvakantie ingehaald

Kaart: check hier het aantal nieuwe coronage­val­len in jouw gemeente

25 augustus Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is deze week gedaald, meldt het RIVM. En dat is voor de tweede week op rij. Wel steeg het aantal patiënten dat is overleden en kwamen er ook meer ziekenhuisopnames bij. Hoe is de situatie in Oost-Nederland?