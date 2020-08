Afgesloten rijstrook op A1 bij Deventer weer open

Zorgen over overlast horeca, verkeer en erfgoed bij nieuwe Deventer buurt aan IJssel

27 augustus Iedereen is het daar wél over eens: met het Sluiskwartier, het gebied naast Wilhelminabrug en Pothoofd, krijgt Deventer er over een paar jaar een gewilde buurt om te wonen en werken bij. Maar zorgen zijn er over overlast van (nog meer) horeca, afwikkeling van het verkeer en erfgoed in het gebied, bleek gisteren op het stadhuis. Bewoners en Deventer belangenorganisaties konden hun mening geven aan de politiek.