Afrit Deventer op A1 weer open na kettingbotsing

De Marke heeft nieuwe directeur

15:05 Maaike Morsink (34) wordt de nieuwe directeur van VMBO-school De Marke in Deventer. Morsink heeft in haar loopbaan al een brede ervaring opgedaan met leidinggeven in het vmbo. Zij was hiervoor directeur bij het Twents Carmel College in Denekamp en daarvoor teamleider bij Ubbo Emmius in Winschoten.