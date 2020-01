Afritten A1 Deventer-Oost en Lochem zijn komend weekend dicht

Station Colmschate: betere aanslui­ting en vaker sprinter blijkt onmogelijk

15:39 Het aantal sprinters dat station Colmschate aandoet, blijft beperkt tot twee per uur doordeweeks en één per uur in het weekend. NS ziet geen aanleiding om de frequentie op te voeren. Een wijziging in de dienstregeling om de overstaptijd op hoofdstation Deventer van reizigers vanaf Colmschate die naar Zwolle of Arnhem reizen (en vice versa) te verkorten, zit er ook niet in. Een en ander blijkt na overleg tussen NS en de gemeente Deventer.