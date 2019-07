Afscheidshuis bij Ichtuskerk in Colmschate lang niet zo koud als mortuarium

update & video Dit zijn de camerabeel­den van de kostbare tractor die in Holten werd gestolen

16 juli Dieven hebben vanmorgen even na half vijf bij Twentrac B.V. in Holten een tractor met een waarde van ruim een ton gestolen. Het landbouwvoertuig van het merk New Holland is enkele uren later teruggevonden bij de McDonald’s in Nijverdal. Volgens de politie heeft de tractor ‘enige schade’.