Konings­huis­fans over de Grieken­land­rel: ‘Wat is er in die hoofden van die mensen omgegaan?’

21 oktober De koning en koningin gingen vandaag diep door het stof, toen ze in een videoboodschap hun excuses aanboden voor hun reis naar Griekenland. De Tweede Kamer aanvaardde de sorry vanmiddag met open armen, maar hoe zit dat met Oranjefans? ,,Willem-Alexander is oud en wijs genoeg. Dit had hij zelf moeten bedenken.”