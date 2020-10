Afsluiten Vogeleiland nog wel dit jaar, opknapbeurt begint nu wél snel

Veldbedden voor daklozen in Deventer zodat de opvang volledig door kan draaien

27 oktober De opvang voor daklozen in Deventer kan ondanks de coronamaatregelen met volledige capaciteit doordraaien. Wel is bij de nachtopvang in de binnenstad de slaapsituatie aangepast. Om te voorkomen dat teveel mensen in één ruimte overnachten, zijn elders in het pand veldbedden bijgeplaatst, aldus regiomanager Wendy Bokhove.