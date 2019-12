Afspraak intocht Deventer genegeerd: schoorsteenveegstertjes zijn géén witte pieten

De afspraak was dat er acht witte, ongeschminkte pieten aan de sinterklaasintocht in Deventer mee zouden doen, maar de organisatie sloeg die afspraak in de wind: acht jonge schoorsteenveegstertjes liepen mee om de gemeente tevreden te stellen, maar dat was niet het compromis dat vooraf was afgesproken. ,,Daar gaan we het nog over hebben”, zegt een gemeentewoordvoerder.

,,De schoorsteenvegers zijn onze interpretatie van een witte piet", geeft voorzitter Cor de Groot van de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (SADSC) onomwonden toe. Maarten Jan Stuurman zegt namens de gemeente dat dat níet de afspraak was. ,,Geen witte herauten, geen witte schoorsteenvegertjes of wat dan ook. De afspraak was acht pieten zonder schmink.”

Die waren er echter niet tijdens de intocht. De pieten van de officiële intocht waren allemaal bruin of zwart.

Er is volgens de afspraken gehandeld, zegt De Groot van de sinterklaascommissie. ,,Het zat hem niet in de kleur. Wij mochten de kleur behouden, maar hebben wel kinderen met schoorsteenbezems aan de intocht toegevoegd.’’

Niet de afspraak

Dat was niet het compromis dat was overeengekomen, zegt woordvoerder Stuurman van de gemeente. ,,De deal was: acht witte pieten, de kinderpieten mochten zelf hun kleur kiezen en we zouden als gemeente niet naar buiten brengen welke afspraak we gemaakt hebben.”

Gemeente en sinterklaascommissie kwamen tot een vergelijk nadat burgemeester Ron König in oktober de eis neerlegde dat minstens één derde van de pieten roetvegen zou krijgen. Volgend jaar zou dat zelfs twee derde moeten zijn. De gemeentelijke subisdie zou op het spel staan als daar niet aan voldaan zou worden, waarschuwde König nog.

Die eis leverde echter zoveel weerstand op bij de deelnemers aan de intocht, dat besloten werd een middenweg te kiezen, maar daar hield de sinterklaascommissie zich dus niet aan. Toch toonde burgemeester König zich zaterdag na de intocht een tevreden man. Ook hij gaf aan de intocht snel te gaan evalueren.

Volledig scherm Twee bruine pieten tijdens de intocht in Deventer afgelopen zaterdag. © FOTO HISSINK

Bruine pieten

Met bruine pieten kwam de organisatie niet tegemoet aan mensen die zich vanuit racistisch oogpunt ergeren aan de kleur. De Groot: ,,Iedereen heeft recht op z’n mening. Als mensen zich hieraan storen, nemen we dat voor kennisgeving aan.’’

Het comité heeft ook geen toezegging gedaan dat ze volgend jaar wel roetveegpieten mee laten lopen. ,,We hebben afgesproken dat we met elkaar in gesprek blijven.’’ De reacties van pieten dat ze niet meer meedoen als ze roetveegpieten worden, respecteert hij ook. ,,Onze spelers zijn ons zeer dierbaar. Uiteindelijk is het aan de commissie hoe het feest zich ontwikkelt. Als mensen zich er niet senang bij voelen, staat het ze vrij om te stoppen.’’

Nog steeds zwart

Tegenstanders van zwarte piet lieten al weten het compromis van Deventer helemaal geen compromis te vinden. De actiegroep Zwarte Piet Is Racisme (voorheen Kick Out Zwarte Piet) is er niet over te spreken. ,,De gelijkenis met zwarte mensen is nog steeds daar. Evenals de krullen en de dreadlocks”, zegt een woordvoerder.

Verschillende deelnemers aan de intocht hebben al laten weten zich niet meer als piet beschikbaar te stellen als ze zich niet meer zwart mogen schminken. Rene Huurman van de Deventer Watersport Vereniging zei al dat hij dan geen boten meer beschikbaar stelt. Binnen de organisatie rees de afgelopen tijd ook de vraag of ze wel door moesten gaan, nu er zoveel onrust is over de intocht. ,,Maar als je het feestje weer gehad hebt en je ziet dat iedereen zo geniet, willen we toch weer door.’’

Alternatief

De Deventer schrijfster en columnist Asha ten Broeke, die al sinds 2011 strijdt voor verandering, is niet bij de intocht geweest en vindt de aanpassingen veel te zwak. Ze schrijft binnenkort een brief aan de burgemeester om haar ongenoegen kenbaar te maken.