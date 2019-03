Aftellen naar opening Deventer horecapaviljoen aan de IJssel

Toen Koos Janssen vier jaar geleden het plan voor een horecapaviljoen aan de IJssel lanceerde dacht hij in de zomer van 2016 de deuren te kunnen openen. Het duurde wat langer, maar binnen een week is het dan echt zover. De Deventer ondernemer ziet zijn droom Meadow op het Deventer Stadsstrand werkelijkheid worden. Al moet hij de laatste dagen nog wel even flink de handen uit de mouwen steken.

Van verre zijn de okergele zeecontainers al te zien aan de boorden van de IJssel. Pal naast de Wilhelminabrug verrijst het paviljoen dat middels crowdfunding is gefinancierd. Binnen de kortste keren hadden Koos Janssen en zijn echtgenote Evelien twee ton ingezameld. Dat alles verliep een stuk gemakkelijker dan de vergunning voor de locatie die het echtpaar van meet af aan op het oog had. Dat duurde jaren. Vanaf hun terras staan ze bij wijze van spreken binnen een paar stappen met de voeten in het IJsselwater. ,,Dit is de plek waar we komen als we even het hoofd willen leegmaken. In de stad, maar toch in het buiten. Dat willen we delen met onze bezoekers", zegt Koos.

Droom

Vol trots laat Evelien de vorderingen in het paviljoen zien. Voor haar begint de droom nu ook tastbaar te worden. ,,Als het aan mij had gelegen, waren we nooit zover gekomen. Ik was het na een paar maanden al helemaal zat. Te ingewikkeld en het duurde te lang.” Nu ze eigenhandig tafelbladen staat te schuren en langzaam maar zeker ziet hoe het er straks uit komt te zien - ‘helemaal zoals we het voor ogen hadden’ - staat ook ze te popelen om gasten te ontvangen.

Aftasten

Spannend is het onderhand wel, geeft Koos toe. ,,Er was niets. Geen stroom, geen riolering, geen wifi. Niets. Dat hebben we allemaal laten aanleggen. De eerste tijd is het natuurlijk aftasten of alles het doet, maar moeten we ook de weg leren kennen in de keuken en ontdekken hoe alles werkt.”

Huisregels