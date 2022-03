Afvalverbranding in Twello zorgt voor rookoverlast op De Worp: brandweer komt in actie

Deventer verkie­zings­de­bat levert amper vuurwerk op: ‘Maak van Welle Europa’s langste zebrapad’

Weinig politiek vuurwerk, best tam en amper nieuwe inzichten of winnaars. Tijdens het afsluitende lijsttrekkersdebat van de gemeente Deventer gingen de discussies over de bekende onderwerpen, bleven de coalitiepartijen aardig overeind en was dakloze Bertus een opvallende verschijning.

13 maart