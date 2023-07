Agent (45) slaat man meermaals in gezicht tijdens arrestatie in Diepenveen: ‘Geen grenzen overschreden’

Een 45-jarige agent uit Deventer is vrijgesproken van mishandeling. De agent sloeg een man meerdere keren in het gezicht toen hij zich verzette tijdens een aanhouding. Volgens de rechtbank was dit geweld gerechtvaardigd.