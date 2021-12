Agenten, brandweerlieden én een politieheli speuren bij Bathmen naar auto in de sloot, maar was die er wel?

Janny Knol nieuwe politie­chef Oost-Nederland

De politie Oost-Nederland krijgt Janny Knol als nieuwe politiechef. Ze is nu nog plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Noord-Nederland. Knol volgt per 1 februari Oscar Dros op, die politiechef is geworden van de Landelijke Eenheid. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

16:40