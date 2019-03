Agenten redden leven beknelde bestuurder bij autobrand op A1 bij Bathmen: snelweg deels weer open vanaf Deventer

Buren ontevreden over nieuwbouw­blok­ken Geertrui­den­tuin

12 maart Ruim tien jaar na de sloop van het vroegere Geertruidenziekenhuis komt de bouw van ruim 215 huizen op deze locatie - voorzichtig - in zicht. Daarmee komt er eindelijk schot in een van de grootste bouwprojecten van de gemeente Deventer. Dat gegeven stemt de buurt blij. Minder tevredenheid is er over het (te) moderne ontwerp van de woningen. ,,De huizen die ontwikkelaar Synchroon hier wil bouwen, passen beter in Almere dan in onze karakteristieke buurt met woningen uit de jaren dertig", vindt aanwonende Ger Suverkropp.