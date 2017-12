Agressieve winkeldievegge bedreigt eigenaar van Deventer wijnhandel

Boudewijn Ruchtie, eigenaar van wijnhandel-slijterij Ruchtie's aan de Brinkgreverweg in Deventer, is donderdagmiddag bedreigd door een winkeldievegge. Deze circa 30-jarige Deventerse reageerde agressief toen Ruchtie haar betrapte bij het in haar tas laten glijden van een flesje Licor 43.

De vrouw pakte een fles wijn en dreigde de ondernemer, die alleen in de zaak stond, te slaan. Zij bekogelde hem daarna met een blikje chocomelk dat zij bij zich had. Nadat Ruchtie de vrouw 'met Zuid-Amerikaans uiterlijk' had meegedeeld dat zij nooit meer welkom is in zijn zaak, veegde zij een handvol glazen uit een schap die op de vloer stuksloegen. Dit maakt de ondernemer zo boos, dat hij haar 'pootje haakte' waardoor zij voor de winkel op de stoep viel.

Steken

Buiten filmde Ruchtie de dievegge met zijn mobieltje. Dit stond haar niet aan en zij dreigde hem met een voorwerp te zullen steken. Vervolgens is zij op de fiets gestapt en weggereden. Korte tijd later is de vrouw door politieagenten ingerekend. Ruchtie heeft alle beelden van beveiligingscamera's in zijn zaak en van zijn telefoon aan de politie gegeven.

Hartverwarmend