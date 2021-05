AH-bezorgers in Epse horen ‘open de kluis!’ en vrezen woningoverval: politie rukt met acht auto’s uit

De politie geeft aan een onderzoek gehouden te hebben langs de huizen in de straat en de omgeving. Ook werden er mensen staande gehouden en kentekens genoteerd. Het draaiboek omtrent het benaderen van een mogelijke woningoverval, werd uit voorzorg ingezet. In heel de wijk werd naar de vermoedelijke daders gezocht. Woningen werden door agenten onderzocht om te controleren of er iemand in nood was. Een hondengeleider was aanwezig, maar de politiehond pikte geen spoor op.