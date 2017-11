Akkoord over toekomst AkzoNobel in Deventer

Bijdrage van 7 miljoen

Uit een memo van wethouder Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang) blijkt dat een en ander nu zwart op wit en juridisch afgedicht is vastgelegd in de overeenkomst. Het college van B en W stelt voor dat de gemeenteraad die nog voor de jaarwisseling bekrachtigt. De politiek moet in december tevens besluiten over een investering van (ruim) 7 miljoen euro. Dat geld is voor grondaankoop bestemd. De bedoeling is dat Deventer de grond later weer terugverkoopt aan de campus.