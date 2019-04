‘Akoestiek blijft groot risico bij afbouwen filmtheater’

Deventer kinderen trotseren kou en volleybal­len met met blote voeten

17:35 Beachvolleybal doe je met blote voeten. Dus kou of niet, veel kinderen trokken vanochtend de schoenen uit om een spelletje te spelen op het verse zand bij sportclub Helios in Deventer. Beachvolleybal was een van de nieuwe sporten tijdens die scholen konden kiezen tijdens de Koningsspelen in Deventer.