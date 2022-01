Akzo-terrein in Deventer krijgt nieuwe eigenaar: wat zijn de plannen voor dit hoofdpijndossier?

Clash in rechtbank over omstreden bomenkap in Deventer binnenstad: ‘Bomen hebben geen stem’

Petities, politieke onrust en protestpamfletten. De onvrede over de geplande kap van tien bomen rond het Grote Kerkhof en de Stromarkt in Deventer is zo hoog opgelopen dat de rechter er nu over moet oordelen. ,,We willen gewoon voorkomen dat ze gekapt worden.’’

17 januari