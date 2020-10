Al helemaal in kerstsfeer? Iedereen hopt de over-de-top-kerstshop van Bastiaan en Barbara in Deventer even in

Duizenden lichtjes en kerstballen hangen aan het plafond. De overbekende kerstliedjes klinken door de winkel. En iedereen verlaat het minipandje aan de Grote Poot in Deventer met een lach. Wat nou, het is nog lang geen kerst? Dat blije gevoel kun je toch altijd krijgen?

Volledig scherm De lampjes en ballen aan het plafond in de nieuwe X-mas Shop lijken eindeloos. © FOTO HISSINK

Bastiaan Hutten en zijn vriendin Barbara Bijenhof van Ten Kate Flowers hebben deze week hun nieuwe pop-up X-mas Shop geopend. Deze zaterdag is het plan om om 12 uur te openen, maar ze zijn er een uurtje eerder om te vertellen over hun winkel. Daar krijgen ze nauwelijks tijd voor. Sinds er beweging in het pandje is, stromen de mensen binnen, aangetrokken door alles wat blinkt.

De twee grijnzen van oor tot oor. Het was hun grote wens, ooit een kerstwinkeltje. Wie hun bedrijf kent, fronst er misschien een beetje ongelovig bij. Ten Kate is de naam achter de aankleding van 's lands meest prestigieuze Tefaf-kunstbeurs. Het bedrijf kleedt verschillende Loetje-zaken aan met Kerst. Is een grote speler op de decoratiemarkt, en heeft daarnaast een bloemenwinkel van 600 vierkante meter in Steenenkamer, aan de overzijde van de IJssel. Ruimte genoeg voor wie zich in kerst wil onderdompelen. Waarom dan een paar vierkante meter in Deventer?

Volledig scherm In de rij voor het kerstgevoel. © FOTO HISSINK

,,We wilden een manier om ook de toeristen te laten zien dat we er zijn", zegt Bastiaan Hutten. ,,Die komen niet uit zichzelf naar de overzijde van de IJssel. En zeg nou zelf: dit winkeltje heeft toch van zichzelf al alle charme die je kunt wensen. Dat is toch anders dan een grote zaak die je helemaal in sfeer brengt. Dit pand heeft het vanzelf al. We zaten laatst te eten bij Jackies, keken naar de samenwerking en Max van Jackies zei: 'Kun je niet iets met het pand tegenover ons?’”

Het pandje tegenover Jackies is door de bouw- en decoratieafdeling van Ten Kate helemaal onder handen genomen. Compleet zwart gespoten blinken alle lampjes en glitters nog intenser. Een boom vol geblazen Lebuinustorens, een boom met sushi-ballen, of vol mondjes of papegaaien. Het zijn de gekke dingen die de aandacht trekken. Maar er staan ook kerststalletjes en kaarsenstandaards.

Het is nog geen twaalf uur, amper oktober en de kerstballen gaan als warme broodjes over de toonbank. ,,We hebben aan de andere kant van de IJssel een hele grote winkel”, vertellen de twee aan alle klanten. Eindhovense dames op een weekeindje uit zien het zitten. ,,Die gaan vanmiddag kijken aan de overkant", is het paar blij.

Volledig scherm Dochter Fiep is wel gewend aan de kerstspullen, maar wordt toch ook blij van alle kleurtjes. © FOTO HISSINK

En of ze niet gek worden van de kerstmuziek, nu al, en dat tot eind december? Barbara kijkt verwonderd. ,,Hier wordt toch iedereen blij van? En eerlijk: ik hoor het op een gegeven moment niet eens meer. Mensen staan hier met de neus naar binnen te gluren als 's avonds alle lampjes nog aan zijn. Die gaan om een uur of elf uit.” Bastiaan vult aan. ,,Gisteravond reden twee gastjes op scootertjes langs. Van die stoere. Die botsten bijna op elkaar toen ze stil gingen staan hier om de lichtjes te bewonderen. Hier kun je weer even kind zijn.”

Volledig scherm In de winkel draait alles om kerst. © FOTO HISSINK