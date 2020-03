Al honderden Deventer bedrijven vragen via gemeente om financiële steun

Deventer wil met voorschotten alvast bedragen aan ondernemers uitkeren, zodat ondernemers niet acuut in de problemen komen, aldus Walder. ,,We zitten in een situatie dat snelheid en soepelheid nodig is.‘’

Belastingen

De gemeente staat in nauw contact met ondernemersverenigingen om te horen waar problemen liggen en wat de gemeente nog meer kan doen. Walder: ,,Het zit niet alleen in financiële steun. We zien nu in onder meer de binnenstad dat restaurants en andere zaken volop thuisbezorgen. Dan zijn we coulant en staan toe dat een auto voor de zaak staat waar dat eigenlijk niet mag om bijvoorbeeld maaltijden in te laden. Dat geldt ook voor winkels, bijvoorbeeld supermarkten, als die door de drukte ook buiten de eigenlijke tijden bevoorraad moeten worden. Zo zijn er wel meer voorbeelden, waarbij we zeggen: we moeten ons soepel opstellen.’’