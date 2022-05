Al in 2017 waarschuwing voor ‘gevaarlijke’ oversteek bij Bathmen, maar er veranderde niets

De middengeleider is een soort stoppunt tussen de twee rijstroken. Zo kunnen fietsers veilig in twee keer oversteken als het te druk is op de weg. ,,Maar op dit oversteekpunt fietsen veel scholieren in groepen en daarvoor is die middengeleider echt veel te klein”, zegt Buter van Veilig Verkeer Nederland. De oversteek staat opnieuw volop in de aandacht, nadat enkele weken geleden een 12-jarige fietser zwaargewond raakte.