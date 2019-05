Al jaren vriendinnen dankzij een contactadvertentie: ‘We halen samen de honderd wel’

Het is 23 juli 1940. De oorlog is net een paar maanden uitgebroken in Deventer, Facebook is nog niet eens een toekomstvisioen en de vijftienjarige Tonnie Haas is een heel verlegen meisje. ,,Ik was enig kind en mocht van mijn ouders niet op straat spelen. Ze waren veel te bang dat me wat overkwam. Ik had nog nooit een vriendin gehad.”