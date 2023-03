Al meteen heibel in Deventer binnenstad over nieuw fietsfoefje: ‘Onveilig, nutteloos en lelijk’

Deventer concert­reeks Taste of Jazz ontvangt zangeres Fay Claassen en band

De Deventer concertreeks Taste of Jazz viert zondag 16 april het tienjarig bestaan en het honderdste concert met een optreden van zangeres Fay Claassen en haar band in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. De viering kon vorig jaar niet plaatsvinden vanwege corona.