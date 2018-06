Al twintig procent meer kaartjes verkocht dan vorig jaar

Dans

In navolging van de vele dansprogramma's op televisie zijn er ook steeds meer dansvoorstellingen te zien in de Deventer Schouwburg. Niet voor niets, zegt Arnoldus. ,,We zien een gestage opbouw van het danspubliek." Daarom heeft ze meer dans in het programma gezet en die voorstellingen doen het ook goed in de voorverkoop. ,,Dit seizoen was ISH hier met het Nationale Ballet en op dat succes pakken we nu door." Het populaire breakdance-collectief komt dan ook terug met een nieuwe voorstelling vol freerunning, breakdance en martial arts.

Lastiger is het met toneelvoorstellingen in Deventer. Veel mensen zouden denken dat het te moellijk voor ze is.,,Dus toneel heeft relatief veel aandacht en uitleg nodig. Dat zie je ook terug in de bezoekersaantallen." Al met al is Arnoldus erg positief over de voorverkoop. ,,We zien over de gehele lijn dat er een mooie basis zit om straks in september vol energie aan het nieuwe seizoen te beginnen."