Alarmcentrale VHD uit Deventer verwacht op Zwarte Zaterdag een stuk minder lekke banden en kapotte accu's

Robin Bleeker is één jaar Deventer stadsdich­ter: ‘Het is hier verrekte esthetisch’

12:01 De Deventer stadsdichter Robin Bleeker (34) is een jaar bezig. Halverwege dus en tijd om de balans op te maken van een bijzonder jaar. Door corona was het maandenlang stil in Deventer. Robin zat veel binnen, maar hij is altijd van zijn stad blijven houden: ,,Deventer is gewoon verrekte esthetisch.’’