Albert Heijn doet geheimzinnig over mogelijke (extra) supermarkt aan Boreelplein in Deventer

Alleen in De Scheg is het dit jaar een beetje kermis in Deventer

15 juli Er zijn geen kermisexploitanten die in Deventer gebruik willen maken van het aanbod van de gemeente om ergens in de stad hun attractie voor een paar weken in de buitenlucht op te bouwen. Alleen binnen in De Scheg, op het binnenterrein van de schaatsbaan, komen twee kinderattracties te staan.