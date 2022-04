Albert Heijn in Deventer na overval weer geopend, dader nog voortvluchtig

Familie van Jacques en Edi werd vermoord in Auschwitz, nu worden ze vereeuwigd in Voorst: ‘Vult de leegte’

Het is een tragisch familieverhaal dat na 77 jaar nog steeds zijn sporen achterlaat bij broers Jacques (64) en Edi (57) van Gelder. Opa, oma en oom, afkomstig uit het dorp Voorst, werden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz. De enige overlevende van het gezin was hun vader, Jacques sr. ,,Tijdens Dodenherdenking was het nachtmerrietijd.”

